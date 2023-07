Beffa per Roma e per il Lazio sui trasporti: il ministro Salvini sposta al Nord i soldi del Pnrr

Spread the love

Il Ministero dei Trasporti ha proposto al CIPESS, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di rimodulare 2,5 miliardi di euro di risorse del Pnrr per interventi più urgenti.

Nella sostanza, però, ha dichiarato a Fanpage.it Daniele Leodori, consigliere regionale e segretario del Pd Lazio, molte risorse destinate alla regione della Capitale e in generale al Sud sono state spostate per opere da realizzare nelle regioni del Nord: “Portare risorse del Sud del Paese in altre zone è gravissimo. Il Pnrr, del resto, era stato immaginato per ridurre le distanze tra le regioni, in termini di infrastrutture, di servizi alle persone e alle famiglie. In questo senso, quindi, togliere queste risorse sulle infrastrutture, e in particolare mi riferisco ai collegamenti ferroviari nel Centro e anche al Sud, a noi sembra un errore che dimostra l’incapacità di chi ci governa nel portare avanti un piano di rilancio necessario al futuro di questo Paese”, ha dichiarato l’esponente dem.

Nel documento inviato dal Ministero dei Trasporti al CIPESS si legge che “è emersa la necessità di verificare una possibile rimodulazione delle risorse già allocate sui progetti del Contratto, in considerazione della maturità delle attività progettuali e delle attività di gara esperibili nel 2023, sia in funzione delle esigenze rappresentate dai Commissari, sia con l’obiettivo di garantire gli obiettivi del PNRR”.

