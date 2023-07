VIDEO – Tennessee – Un vigile del fuoco è morto ed altri tre feriti in un incendio

Spread the love

MEMPHIS, Tennessee – Un vigile del fuoco di Memphis è morto e altri tre feriti dopo essere rimasto intrappolato all’interno di un incendio domestico

I vigili del fuoco hanno risposto all’incendio della casa intorno alle 23:30 Durante le operazioni di spegnimento , il comandante è stato informato che i vigili del fuoco erano intrappolati all’interno della casa.

Altri vigili del fuoco hanno lavorato per salvare le persone intrappolate. Un vigile del fuoco è morto per le ferite riportate. I vigili del fuoco sopravvissuti sono ricoverati in ospedale.

In un post su Facebook, i vigili del fuoco di Memphis hanno dichiarato che le loro condizioni venivano monitorate e che sarebbero stati forniti aggiornamenti regolari.

VIDEO