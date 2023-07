Lavoratore in malattia: può andare allo stadio

Spread the love

studiocataldi.it – Non si può licenziare il lavoratore che in malattia si reca allo stadio a vedere una partita (tanto più che il biglietto era stato acquistato in precedenza), poiché non si tratta di fatto che può aggravare lo stato patologico.

Anzi, la durata di una partita si estendere per un arco temporale ben più breve rispetto alla giornata lavorativa e non richiede particolari sforzi.

Inoltre, non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica e fuori dagli orari di reperibilità per la visita fiscale, si esplica “il diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promananti dall’autorità giudiziaria”.