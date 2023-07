VIDEO – Ucraina, pompieri al lavoro a Odessa dopo l’attacco notturno di Mosca

Spread the love

Colpiti terminal di grano e di petrolio ma anche condomini: feriti sei civili

Per la terza notta consecutiva la Russia ha attaccato la città portuale meridionale di Odessa. Ne dà notizia la Cnn. Secondo Kiev, almeno otto aerei russi Tu-22M3 sono volati in direzione del Mar Nero. “C’è una minaccia di lancio di missili da crociera. Non ignorate l’allarme aereo”, ha dichiarato l’aeronautica militare su Telegram avvertendo di restare nei rifugi. La Cnn sul posto ha assistito a una grande esplosione e riporta di altre esplosioni

