Genova, palazzo si muove: evacuate 45 persone

Genova, 21 luglio 2023 – Un palazzo di Genova si è mosso, evacuati 26 nuclei familiari per un totale di 45 persone. A dare l’allarme nel condominio al civico 20 A di via Terpi, nel quartiere genovese di Molassana, sono stati i sensori collocati sull’edificio sopra il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno.

Vigili del fuoco e tecnici hanno valutato la situazione e rilevato alcuni movimenti del palazzo, così è stata decisa l’evacuazione, anche se molti residenti, al primo allarme nel tardo pomeriggio, erano già usciti dall’edificio.

Sul posto, anche l’assessore alla protezione civile Sergio Gambino e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi. Il Comune di Genova metterà a disposizione alloggi o sistemazioni in alberghi per quanti non troveranno una sistemazione da amici o parenti.

quotidiano.net