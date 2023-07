Incidente choc nel foggiano, famiglia distrutta: 4 morti, tra loro mamma 27enne e le figlie di 8 e 10 anni

Spread the love

Tragico incidente nel foggiano: domenica sera sulla sp 75 vicino Borgo Tressanti in agro di Cerignola sono morte quattro persone nello schianto tra un’automobile e una moto. Le vittime sono una mamma di 27 anni (e non 40, come appreso in un primo momento) con le due figlie di 8 e 10 anni (e non 7 e 13), che viaggiavano sull’auto, e il motociclista.

Sono due le bambine, di 8 e 10 anni, morte nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Foggia: si tratta di due dei quattro figli della famiglia che viaggiava a bordo dell’Audi che si è scontrata con una moto il cui conducente, un 29enne originario del Mali, ha perso la vita. Le piccole viaggiavano con la madre 27enne, anch’essa morta nell’incidente; il loro papà 40enne, la sorella di 13 anni e il fratellino di 4 anni, tutti e tre rimasti feriti e ora ricoverati.

