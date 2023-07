Maltempo al Nord – centinaia gli intrventi in Lombardia – Veneto Emilia Romagna – Piemonte e Friuli Venezia Giulia – Muore travolta da un albero una giovanissima Scout nel Bresciano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Nella notte forte pioggia e vento si sono abbattuti su gran parte della Lombardia, oltre 400 gli interventi svolti dai vigili del fuoco: maggiori criticità nelle province di Milano e Monza Brianza, dove sono in atto numerosi interventi per la caduta di alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici. A Lainate (MI), in via Re Umberto I, sono caduti 8 alberi secolari all’interno di una proprietà privata. L’evento ha provocato danni ad alcune abitazioni. A scopo precauzionale sono state sgomberate 7 famiglie. Nessuna persona risulta coinvolta, in corso verifiche di stabilità.

A Bergamo a causa delle forti piogge una frana si è abbattuta sulla SP 2, nel territorio di Isola di Fondra. Sulla strada completamente bloccata, sono state inviate squadre USAR e cinofile per la ricerca di eventuali persone coinvolte, intervento in corso.

A Como una forte grandinata si è abbattuta sul territorio provinciale: numerosi interventi da ieri sera per danni alle coperture e allagamenti di piani scantinati. Un campo scout a Cedegolo (BS), nelle prime ore del mattino di oggi, è stato fatto evacuare a causa del maltempo: una ragazza di 16 anni è stata colpita da un albero caduto ed è purtroppo deceduta. Un’ulteriore evacuazione di un campo scout è stato effettuato in Val Dorizzo (BS). Decine di interventi svolti dai vigili del fuoco anche nel pavese.

Danni da grandine, pioggia e vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati anche in Veneto: colpite le province di Treviso, Verona, Belluno, Vicenza e Padova. Effettuati oltre 200 interventi da ieri sera.

In provincia di Treviso, già eseguiti oltre 70 interventi nella zona Nord della provincia, particolarmente colpiti i comuni di Conegliano, Asolo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Godega, Gaiarine, Colle Umberto, Conegliano, Pieve di Soligo.

Nel veronese eseguiti 50 interventi per rami e alberi sulle sedi stradali, tetti scoperchiati. Principalmente interessati i comuni di Peschiera, Sona, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Povegliano, Buttapietra San Bonifacio. Alcune piante cadute lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, in localit√† San Giorgio in Salice, hanno interrotto la circolazione dei treni. I vigili del fuoco hanno rimosso le piante e la circolazione √® ripresa con delle limitazioni. Pi√Ļ di 60 interventi svolti tra Belluno e Vicenza.

In Friuli Venezia Giulia il maltempo ha colpito principalmente le province di Gorizia, Pordenone e Udine: da ieri sera sono pi√Ļ di 300 le chiamate giunte alle sale operative dei vigili del fuoco per alberi caduti su strade e autovetture, tetti scoperchiati abitazioni danneggiate, persone bloccate in abitazioni.

Al comando di Udine dove stanno operando tutte le squadre di vigili del fuoco, permanenti e volontarie, con il supporto di ulteriori squadre giunte da Trieste e Gorizia, gli interventi di soccorso portati a termine nella notte sono 30. Nel pordenonese sono 20 gli interventi conclusi, altrettanti nel goriziano. 10 quelli eseguiti in provincia di Trieste.

Pioggia e vento anche in Piemonte, in particolare nelle province di Novara, Vercelli e Biella, dove sono ancora in atto numerosi interventi per la rimozione di alberi caduti.

A distanza di oltre due mesi dall’alluvione del 16 maggio scorso, prosegue in Emilia Romagna il lavoro di 338 vigili del fuoco, 19.085 gli interventi svolti. Intanto una nuova ondata di maltempo ha interessato l’intera regione. Sono state colpite soprattutto le province di Ferrara, Modena, Parma, Forlì Cesena e Ravenna.