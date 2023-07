Terribile scontro frontale tra auto nel Veneziano: sette i feriti. Le vetture in bilico sul fiume Lemene

Spread the love

Venezia, 24 luglio 2023 – È successo la notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte in località Cavanella, a Concordia Sagittaria (Venezia). Secondo le prime ricostruzione dell’incidente, in fase di accertamento, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due automobili. Un impatto molto violento con sette feriti, di cui uno grave.

I vigili del fuoco accorsi da Portogruaro (Venezia), hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una rimasta in bilico sopra il guardrail a ridosso del fiume Lemene, e soccorso gli occupanti. Questi sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem118, accorso con più ambulanze per il trasferimento in pronto soccorso. Tra i sette feriti uno è in codice rosso, con prognosi riservata. In loco anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per accertarne le reali cause. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 2 con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.