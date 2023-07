Salario minimo, testo va in Aula, dietrofront di Meloni: “Aperta al confronto”, Pd: “Era ora”.

Spread the love

La proposta di legge sul salario minimo presentata dalle opposizioni sarà discussa direttamente nell’Aula di Montecitorio giovedì. Nella Commissione Lavoro alla Camera, il presidente Valter Rizzetto di Fratelli d’Italia ha suggerito di non votare gli emendamenti presentati, inclusa la proposta completamente soppressiva del centro-destra. Una volta che il testo arriverà in Aula giovedì, secondo quanto spiegato dal centro-destra, dovrebbe essere presentata una proposta di sospensione per un paio di mesi, seguendo l’esempio di quanto accaduto per il Mes, che verrebbe votata la prossima settimana. Di conseguenza, la discussione sarebbe rinviata all’autunno.

giornale d’Italia