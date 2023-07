Altra grana per Santanchè: “Non ha pagato i contributi”

Spread the love

“Voi non sapete vendere, questo è il problema. E io lo posso dire, perché vado tutti i giorni in Parlamento e faccio il vostro stesso lavoro”. Gli agenti rumoreggiano: “Certo, se solo la senatrice pagasse le fatture per tempo”. Vita da venditori alla Ki Group srl, un tempo florido colosso del biologico, oggi società in crisi sul cui dissesto indaga la Procura di Milano. Un’altra società della galassia d’imprese della ministra Santanchè, che nel caso di Visibilia si gioca l’osso del collo tra accuse di falso in bilancio, bancarotta e in ultimo un’ipotesi da esplorare di truffa ai danni dello Stato per i lavoratori in cassa Covid a zero ore rivelata a novembre dal Fatto. Più modestamente, gli ex dipendenti di Ki Group si giocano la pensione: una trentina tra impiegati e venditori in questi giorni bussano all’Ispettorato del lavoro e all’Enasarco per verificare se oltre a compensi e Tfr dovranno lottare anche per i contributi che l’azienda doveva versare dal 2020 e prima che fioccassero licenziamenti collettivi e dimissioni. Lo sfogo motivazionale della “signora Ki” ricorre nelle testimonianze che il Fatto ha raccolto.

