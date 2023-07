VIDEO – Salento, incendio sul litorale di Ugento: turisti in fuga dalle spiagge

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

INCENDI BOSCHIVI IN PUGLIA: NEL SALENTO SONO IN BONIFICA LE FIAMME A UGENTO E SAN CATALDO – Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a presidio di aree a ridosso dei fronti di fiamma attivi. In Salento sono in bonifica gli incendi a San Cataldo, sul versante adriatico, e a Ugento, sul versante ionico. Nella clip il lavoro di ieri con i Candair della flotta aerea nazionale sulla zona di Ugento (LE).

