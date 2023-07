Fmi boccia la flat tax e i condoni fiscali del governo: “Si rischia calo delle entrate e dell’equità”

Spread the love

Le valutazioni del Fondo monetario internazionale sull’Italia potrebbero far sorridere il governo Meloni. Se non fosse per quel monito sulle ‘sanatorie’ e sulla flat tax, che “potrebbe avere delle implicazioni avverse e portare a una significativo calo delle entrate e dell’equità”.

Secondo l’Fmi “continuare a rafforzare la compliance fiscale è necessario, aumentare la soglia delle transazioni cash e introdurre sanatorie sui debiti fiscali non è d’aiuto”, si legge nel documento diffuso ieri. Così Fmi che ritiene necessaria in Italia una riforma delle tasse “per allargare la base imponibile e aumentare equità ed efficienza

