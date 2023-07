La Riflessologia Plantare

Spread the love

ANCILLOTTI RITA

Ogni individuo è Unico e questa sua unicità è registrata nei piedi. Nel piede ci sono 7.200 punti, chiamati “riflessi”, rappresentano tutti e tre i corpi: Fisico, Mentale, Aurico. Ogni disturbo che abbiamo nel presente, deriva da un malessere non risolto e somatizzato nel passato. Facendo delle lievi digito-pressioni su alcuni punti del piede, si vanno a stimolare i riflessi degli organi corrispondenti e le loro funzioni. Non siamo altro che un insieme di cellule e di informazioni, la malattia non è altro che un messaggio alterato fra le nostre emozioni ed il corpo. La Riflessologia può leggere di quale conflitto si tratta e stimolare il processo di Autoguarigione.

Con questo metodo si possono alleviare disturbi, fisici e psichici. Rafforzare una terapia che si sta facendo o semplicemente scaricare lo stress quotidiano. E’ una tecnica molto vasta e se fatta bene, si hanno grandi risultati. E’ un percorso, non si risolve nulla con una seduta, ogni persona necessita di sedute differenti a secondo il suo bisogno o il blocco da risolvere. Siamo come cipolle, bisogna togliere uno strato alla volta per far uscire nuovamente il meraviglioso Essere che è in noi.

Mi occupo da venti anni di Riflessologia Plantare e devo riconoscere che in questo mio lungo percorso in alcuni casi ho visto persone entrare in studio distrutte, con visi veramente incupiti dalle situazioni che avevano vissuto o stavano vivendo e uscire, dopo già la prima seduta, con un accenno di distenzione sui loro volti e dopo il percorso di riflessologia, tornare ad essere loro stessi, nuovamente sereni. Siamo abituati all’autodistruzione e conosciamo poco la meravigliosa AUTOGUARIGIONE.

“Gli uomini perdono la salute per i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute” Dalai Lama

Ancillotti Rita si occupa di: Riflessologia Plantare Emozionale, Naturopatia, Tecniche di Meditazione e Respirazione con corsi e seminari, Fiori di Bach, Trattamenti Olistici Antistress e Rilassanti. Lavora con gli olii essenziali e Cristallogia. Autrice di libri sull’argomento. Esperienza sulla somatizzazione dei bambini attraverso i genitori.

Rita Ancillotti cellulare 3381381780

Mail rita.ancillotti@gmail.com