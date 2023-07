Incidente sulla Caltanissetta-Gela, scontro tra auto: 3 morti e 3 feriti, tornavano dal mare

Spread the love

Domenica di sangue sulle strade siciliane. È di 3 morti e 3 feriti il bilancio aggiornato di un incidente verificatosi ieri, domenica 30 luglio, intorno alle 19 sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso, quando due auto, una Opel Corsa e di una Toyota Yaris, si sono scontrate per cause che sono ancora in via di accertamento.

Due delle vittime sono decedute sul colpo, mentre una terza è morta dopo essere stata trasferita in elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. Eleonora Modica, 31 anni, questo il nome della ragazza, era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la trentunenne è morta durante l’intervento chirurgico.

