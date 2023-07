VIDEO – Incendio di un locale condominiale al piano terra di uno stabile – soccorsa una persona bloccata in casa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Stanotte squadre di Trieste sono intervenute in Via della Guardia per l’incendio di un locale condominiale al piano terra di uno stabile di cinque.

Una volta sul posto, i Vigili del fuoco hanno operato con una squadra per l‚Äôestinzione delle fiamme, mentre una seconda ha verificato che nel condominio non vi fossero persone in difficolt√†. Durante ¬†questa ispezione, dei piani superiori, √® stata soccorsa una persona che era rimasta bloccata in casa per il fumo utilizzando il ‚Äúcappuccio di evacuazione‚ÄĚ: un dispositivo di soccorso che, collegato all‚Äôautorespiratore del soccorritore, permette a chi lo indossa di respirare aria in bombola essendo isolato dall‚Äôambiente esterno.

