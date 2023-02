Esplosione in azienda, fiamme e paura: 4 operai feriti

Spread the love

Prima la fiammata, poi l’esplosione e gli ennesimi infortuni sul lavoro in terra bresciana: è successo mercoledì pomeriggio alla Crg di Lonato, storica azienda – operativa dal 1986 – specializzata nel settore dei kart, telai e accessori per le corse, kart promozionali e da noleggio. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30 nello stabilimento di Via Mantova, zona industriale nella vasta periferia di Lonato: sarebbero almeno quattro gli operai rimasti lievemente feriti, ma niente di grave. Chi è andato in ospedale lo ha fatto solo in via precauzionale.

L’incendio e l’esplosione sarebbero stati scatenati da una perdita di magnesio, nei pressi di un tornio che utilizza il detto metallo (che è assai volatile e infiammabile, per questo considerato molto pericoloso). Il boato si è sentito in tutta l’azienda: come da protocollo di sicurezza è stato allertato il 112 e alcuni operai hanno cercato di domare le fiamme, senza riuscirci.

A completare l’opera i Vigili del Fuoco di Brescia, Desenzano e Castiglione: per motivi di sicurezza la produzione è stata interrotta fino alla completa bonifica e messa in sicurezza, ma le attività dovrebbero essere già ripartite giovedì. I rilievi sono stati affidati al servizio Psal (Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) con il supporto dei carabinieri della compagnia di Desenzano.

