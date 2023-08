Lotta agli Incendi Boschivi: l’UE Investe in Nuovi Canadair

Spread the love

La sempre più intensa minaccia degli incendi boschivi nei Paesi del Mediterraneo ha spinto la Commissione europea ad adottare misure decisive per proteggere le regioni colpite. La notizia dell’acquisto di 12 nuovi aerei Canadair, finanziati interamente dall’Unione europea, ha suscitato un raggio di speranza nella lotta contro questo disastroso fenomeno naturale. Tuttavia, la cattiva notizia è che questi nuovi mezzi di soccorso non saranno disponibili prima del 2027.

La distribuzione dei Canadair è stata pensata per coprire un’ampia area, comprendendo Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. L’obiettivo è rafforzare la flotta aerea antincendio dell’UE, in modo da poter rispondere in maniera più efficace agli incendi intensi, che purtroppo sembrano diventati sempre più comuni.

Nel mentre, per far fronte alla situazione attuale, alcuni Paesi hanno attivato il Meccanismo di protezione civile dell’UE, che consente loro di richiedere l’assistenza di altre nazioni per combattere gli incendi. Finora, Grecia e Tunisia hanno fatto uso di questo meccanismo, ottenendo il supporto di oltre 490 vigili del fuoco e nove aerei antincendio.

Il 2023 ha segnato un anno particolarmente devastante per gli incendi in Europa, con più di 180.000 ettari di terreno bruciati. Questo dato rappresenta un preoccupante aumento del 29% rispetto alla media degli ultimi 20 anni, mentre in Grecia, la superficie bruciata ha superato l’83% della media annuale.

