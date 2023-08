VIDEO – Giunta in porto nave per una settimana in fiamme al largo Olanda

Spread the love

ANSA) – ROMA, 03 AGO – La nave cargo per il trasporto auto, rimasta per una settimana in fiamme al largo delle coste olandesi, è stata rimorchiata oggi nel porto olandese di Eemshaven, ha confermato un funzionario, scongiurando un possibile disastro ambientale.

Posso confermare che la nave è arrivata a Eemshaven”, ha detto all’Afp Jente Wieldraaijer, portavoce dell’autorità regionale per la sicurezza, mentre le immagini dei media locali hanno mostrato la nave bruciata ‘Fremantle Highway’ che arrivava al porto.

I venti avevano impedito fino a sabato scorso trainare il cargo che ha a bordo circa 3.000 auto di cui 500 veicoli elettrici, avevano segnalato le autorità, cercando di prevenire un disastromambientale. La nave in fiamme si trova all’altezza di due isole, Terschelling e Schiermonnikoog, tra il Mare di Wadden e il Mare del Nord, nel nord dei Paesi Bassi. Il mare di Wadden, patrimonio mondiale dell’UNESCO, ha una ricca diversità di oltre 10.000 specie acquatiche e terrestri. (ANSA).

