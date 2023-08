L’Ue all’Italia: ‘Chiarisca sulla stretta al caro voli’. Ryanair: ‘Decreto ridicolo, illegale’

Spread the love

Finisce nell’occhio del ciclone il decreto sul caro voli.

La Commissione Europea entra a gamba tesa sul provvedimento, chiedendo al governo “chiarezza” sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani. Nella stessa giornata arriva anche l’attacco di Ryanair, che col suo amministratore delegato, Eddie Wilson, stronca il decreto definendolo “ridicolo e illegale’, perché “interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue: è una roba populista e di stampo sovietico”, quindi “da cancellare”. ‘Lo sa anche Harry Potter’, afferma con una battuta. Wilson rispedisce al mittente anche le accuse di fare cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, parlando di “spazzatura” e liquida la storia dell’algoritmo per fissare le tariffe come la fantasia di gente “che guarda troppo Netflix”, perché a Ryanair “non ci sono algoritmi” e la compagnia “non fa profili dei clienti”.

ANSA