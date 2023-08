Hawaii, l’isola di Maui travolta dagli incendi: almeno 36 morti. Distrutta la città di Lahaina

Spread the love

L’uragano Dora ha alimentato le fiamme divampate sull’isola importante meta turistica. Biden: “Mobilitate tutte le risorse per i soccorsi”

Trentasei persone sono morte negli incendi spinti dai forti venti dell’uragano Dora che ha colto di sorpresa l’isola di Maui, la perla delle Hawaii, lasciando dietro di sé auto bruciate su strade un tempo trafficate e cumuli di macerie. La città storica di Lahaina è stata completamente distrutta. Le fiamme hanno imperversato per tutta la notte, costringendo adulti e bambini a tuffarsi nell’oceano per sfuggire al fuoco.