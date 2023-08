Vigili del Fuoco. In Basilicata scompare la figura del Direttore Operativo di Spegnimento

Spread the love

In Regione Basilicata la campagna antincendio ha subito un ingente taglio rispetto allo scorso anno: un budget passato da 2 milioni e 958mila euro nel 2022 a 2 milioni e 119mila per il 2023. Una riduzione dei finanziamenti che ha effetti tangibili, per esempio sul DOS, il Direttore Operativo di Spegnimento.

La differenza dei fondi assegnati è di 800mila euro.

Il Dos è la figura che, in caso di incendio boschivo, viene chiamata sul posto per valutare l’eventuale impiego di mezzi aerei e coordinare le operazioni di spegnimento tramite elicottero o canadair. Da oggi questo profilo non è più disponibile a Potenza.

“Ne consegue che se un incendio scoppia nel territorio finora di competenza del Dos di Potenza, bisognerà aspettare il Dos libero più vicino, con il rischio di una dilatazione dei tempi di intervento”, denuncia il segretario della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl, Gianfranco Salbini.

Per il sindacato, avere un Dos in meno è “un passo indietro nella difesa del territorio, dopo il passo avanti fatto dotando il corpo a livello regionale per la prima volta di un proprio elicottero. Un mezzo di stanza a Lauria in grado di intervenire in tutta la Basilicata entro 30 minuti”.

A ciò si aggiunge la mancanza di squadre specializzate in orario notturno e una copertura del servizio antincendio boschivo che in molti casi termina ben prima del periodo di grave pericolosità che la stessa Regione ha indicato fino al 15 settembre.

ondanews.it