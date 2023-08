Forlì Cesena, tratte in salvo due donne disperse nel comune di Verghereto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 16.50 del 15 agosto, una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna, è intervenuta in località Capanne nel comune di Verghereto per soccorrere due donne che avevano perso l’orientamento lungo un sentiero. Partite dal Convento di Sant’Alberico, le due donne stavano effettuando una camminata lungo un sentiero quando hanno perso l’orientamento sbagliando il percorso di rientro. I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì, hanno individuato la loro posizione tramite GPS trasmettendola alla squadra di Bagno di Romagna che, tramite un mezzo fuoristrada, è riuscito a raggiungerle riportandole in zona sicura in buone condizioni di salute.