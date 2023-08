Cairo piange la scomparsa del vigile del fuoco Stefano Leoncini

Spread the love

Colpito da un malore mentre era in servizio, inutili gli interventi dei colleghi e dei soccorsi

Un altro grave lutto colpisce la famiglia dei vigili del fuoco di Cairo Montenotte, che piange la scomparsa di Stefano Leoncini. Vigile coordinatore da anni in servizio in Valbormida, Leoncini è morto sabato pomeriggio, a soli 56 anni, mentre era in turno nella caserma di via XXV Aprile. L’uomo era appena rientrato dall’intervento sull’autostrada A6: insieme alla squadra del Cairo e ai colleghi di Savona aveva lavorato per estrarre i feriti da un incidente stradale e liberare le carreggiate, dopo un frontale tra due auto. Una volta in caserma, ha pranzato, ma poi ha accusato un malore improvviso e, nonostante l’immediato intervento dei colleghi, che per primi lo hanno soccorso, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata subito l’equipe medica del 118 di Cairo, nel frattempo al campo sportivo del Vesima è atterrato l’elisoccorso Grifo. Ogni tentativo è stato purtroppo vano e Leoncini si è arrestato prima del decollo per raggiungere l’ospedale. Ora resta il grande dolore dei vigili del fuoco. Maurizio Gallareto, capo reparto e capo distaccamento di Cairo, esprime con la voce commossa la tristezza del gruppo: «Perdiamo un amico, un ragazzo d’oro. Stefano era a Cairo dai primi anni Novanta: non perdeva mai la calma, era un professionista capace. Pur non essendo capo turno, per anzianità di servizio e grande esperienza, era in grado di gestire benissimo la squadra. Anzi, era un aiuto e una guida preziosa per i giovani, ai quali insegnava un mestiere che amava. Lo dimostrava ogni giorno sul campo. Siamo increduli e addolorati, il nostro pensiero è per la sua famiglia». Il lutto colpisce Cairo, città dove Leoncini abitava, e tutta la Valbormida