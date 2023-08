Extraprofitti banche, la BCE interviene sul decreto di Governo

Spread the love

La Banca Centrale Europea (BCE) sta predisponendo una lettera da inviare all’Italia con il proprio parere sulla tassa per gli extraprofitti delle banche.

In base a quanto si apprende da una nota del MEF, infatti, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha inviato alla presidente Christine Lagarde (il 10 agosto, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Omnibus), la richiesta di “valutazioni di competenza della Banca Centrale europea” in relazione alla disposizione di cui all’articolo 26 del DL 104.Tassa extraprofitti mette a rischio conti e credito10 Agosto 2023Secondo anticipazioni di stampa, la BCE riterrebbe l’imposta straordinaria una misura rischiosa per l’economia e il credito. Tanto più che il Governo si è mosso senza prima darne comunicazione alla Banca d’Italia o alla stessa Eurotower.

pmi.it