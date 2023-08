Lainate, incidente tra auto e camion sulla strada provinciale 300: tre feriti – due gravi

Spread the love

Lainate (Milano), 24 agosto 2023 – Grave incidente stradale, poco dopo le 13.30 di oggi, al confine tra Lainate e Garbagnate.

Sulla strada provinciale 300 in via Lura, si sono scontrati un’automobile e un camion: tre persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave. Tra loro anche un ragazzo di 19 anni.

Immediato l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, una della Croce viola di Cesate, l’altra della Croce rossa, oltre all’auto medica e a una squadra di Vigili del fuoco che ha fornito supporto per liberare l’automobilista rimasto ‘incarcerato’ nell’abitacolo perché le portiere non si aprivano.

Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.