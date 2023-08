Vigili del Fuoco: in piena estate base elicotteri Cecica (Li) con uomini e mezzi insufficienti a garantire soccorso costa toscana

Spread the love

CONAPO – COMUNICATO SINDACALE – Ufficio Stampa CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Livorno, 24 agosto 2023 – “Da anni denunciamo le carenze organiche che gravano anche sul settore aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, carenze che stanno aumentando, mese dopo mese. E’ desolante vedere che sulla costa Toscana non si riesce a garantire da parte dei vigili del fuoco il soccorso aereo in modo continuativo tramite la base elicotteri di Cecina, specie durante il periodo estivo con maggiore afflusso di turisti da tutto il mondo, a causa della carenza di elicotteri e della carenza di personale”.

È quanto denuncia Simone Oliveri, segretario regionale Toscana del Conapo, il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, secondo il quale “servirebbe una immediata iniezione di personale e una migliore ripartizione sul territorio delle dotazioni organiche, specialmente nel servizio degli Elisoccorritori che, con i prossimi pensionamenti, raggiungeranno una percentuale di carenza nazionale superiore al 50% dell’organico previsto”.

“Se il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non metterà in campo misure straordinarie di formazione di nuovo personale aeronavigante, tra cui gli elisoccorritori, saranno seri problemi. E nel frattempo vanno trovate soluzioni tampone. E’ urgente mettere immediatamente mano alle piante organiche ed alle norme che blindano in modo assurdo le mobilità del personale con ripercussioni negative sulla garanzia del soccorso al cittadino”, aggiunge Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, che precisa “per garantire il soccorso aereo e la lotta attiva agli incendi boschivi servono ulteriori risorse umane e soprattutto ulteriori ed adeguati mezzi aerei. Non è possibile che molti velivoli, attualmente circa 18 in campo nazionale, restino fermi fuori servizio nelle imprese di manutenzione per tempi lunghissimi specie durante il periodo estivo in cui si registra un aumento esponenziale degli interventi.”

“Al ministro dell’interno Matteo Piantedosi chiediamo di intervenire con urgenza sbloccando le mobilità del personale aeronavigante dei vigili del fuoco e potenziandone l’organico, per rendere pienamente operative anche le basi oggi considerate secondarie dal ministero ma in realtà essenziali viste le crescenti richieste di intervento. Al prefetto di Livorno Paolo D’Attilio chiediamo di farsi portavoce verso il governo sull’importanza di una base elicotteri strategica come quella di Cecina per la quale serve portare l’organico al pari degli altri reparti volo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di poter garantire il soccorso aereo in maniera adeguata anche sulla costa Toscana. Serve inoltre trovare immediata soluzione alla sempre più preoccupante carenza di automezzi e di personale delle sedi terrestri. Assistiamo quotidianamente, pressoché in tutti i comandi della Toscana, alla riduzione del dispositivo di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno bisogno di nuove assunzioni per colmare la carenza attuale e quella che si sta ulteriormente creando a seguito dei numerosi pensionamenti e la soluzione non può certamente essere il ricorso al lavoro straordinario divenuto ormai di consuetudine per garantire il soccorso pubblico”, conclude il sindacato Conapo.