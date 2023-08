Mucca incinta finisce nel dirupo: salvata dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Si è concluso con un lieto fine l’intervento che ha visto entrare in azione, sabato mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Breno e del Comando Provinciale di Brescia, chiamati a soccorrere una mucca incinta che era finita in un dirupo e che si trovava in difficoltà, nei pressi degli alpeggi proprio di Breno

Supportati da un elicottero Drago proveniente da Bologna con bordo alcuni tecnici e da un veterinario, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale, sedato e trasportato tramite il verricello fino alla mala dove solitamente pascola. La mucca, un po’ provata ma fortunatamente in buone condizioni, è stata così consegnata al suo proprietario.

