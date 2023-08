Nove persone intossicate a Montale, accertamenti su una coppia che ha acquistato spray urticante

Spread the love

Dall’esame dei filmati di videosorveglianza è emerso che una coppia ha acquistato una bomboletta di spray urticante di libera vendita, per poi fermarsi presso l’area ristoro. Poco dopo sono stati avvertiti i primi sintomi di irritazione da parte di 9 dipendenti, tutti visitati dal 118 sul posto, le loro condizioni non sono gravi. La coppia, con al seguito un minore, non è al momento identificata.

AGGIORNAMENTO ORE 18 – Dipendenti intossicati all’Obi di Montale a Piacenza, completate le verifiche dei vigili del fuoco all’interno nel negozio da parte dei vigili del fuoco. Non sono emerse perdite di sostanze o altro malfunzionamento.

