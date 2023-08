Incendio di un capannone di macchinari per lavorare materiale plastico a Sant’Angelo Lodigiano

Spread the love

VIGILI DELE FUOCO 🔥

Dalle 22.30 quattro squadre del Comando di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano stanno intervenendo per l’incendio di un capannone che conteneva macchinari per lavorare materiale plastico a Sant’Angelo Lodigiano, in località Mulino. Alle ore 00.30 l’incendio era sotto controllo, intervento in fase conclusiva con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.