Pisa, fuga di gas: per la rottura di una tubatura: evacuate diverse famiglie

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella notte la rottura di una tubazione ha provocato una fuga gas metano dalle rete in località Peccioli. Il gas ha invaso la zona di viale Risorgimento costringendo all’evacuazione a scopo precauzionale alcune famiglie residenti in prossimità del luogo d’intervento. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e assistito i tecnici nella riparazione della tubazione. Alla fine i residenti sono potuti rientrare e trascorrere la notte nelle loro abitazioni. Presenti anche Vigili Urbani di Peccioli, personale della Provincia Pisa e tecnici comunali.

Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti in un’azienda conciaria di Santa Croce sull’Arno per l’incendio che ha coinvolto due silos comunicanti.