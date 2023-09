VIDEO – Milano, a fuoco la discoteca Lime: l’intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate oggi, martedì 5 settembre, Milano per la presenza di fumo all’interno della Discoteca Lime. In particolare sono intervenuti quattro mezzi per un totale di venti uomini.

Le operazioni per spegnere l’incendio in via Massarani 6 a Milano in zona corso Lodi sono durate sino al pomeriggio.

Tutte le otto squadre allertate si sono alternate nel tentativo di aprire un varco, attraverso la ventilazione, nei locali invasi da un densa coltre di fumo. I Vigili del Fuoco hanno poi svolto le verifiche del caso per capire da dove sia partito l’incendio e per questo sul posto è giunto anche il nucleo di polizia giudiziaria. Il fumo fortunatamente ha interessando solo la discoteca e non ha intaccato lo stabile soprastante. Non è stato necessario effettuare alcuna evacuazione. E nessuna persona è rimasta intossicata.

LEGNANONEWS.IT

VIDEO