“Lo Stretto di Messina Patrimonio dell’Umanità”: la richiesta all’Unesco

Spread the love

MESSINA. “Lo Stretto di Messina deve essere subito inserito nella World Heritage List Unesco come Patrimonio ambientale, paesaggistico, geologico e geomorfologico dell’Umanità. La Convenzione Unesco per il Patrimonio Mondiale stabilisce che beni culturali e naturali siti in varie parti del mondo e d’importanza universale debbano essere conservati quali patrimonio di tutta l’umanità. Lo Stretto deve essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale per la sua bellezza e unicità paesaggistica, geologica e geomorfologica. L’inserimento nella World Heritage List costituirà un riconoscimento straordinario che implica un forte impegno e responsabilità in merito alla protezione di questo Luogo dell’Anima e del Mito”.

Questa la proposta lanciata da Fabio Granata, Presidente della Associazione Articolo 9 e già vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale ai Beni Culturali, nonchè parlamentare di Alleanza Nazionale, rilancia l’idea della iscrizione dello Stretto nella W.H.L.

Secondo Granata e’ “Inconcepibile e gravissimo proporre di devastare la magnificenza dello Stretto e il tessuto urbano già compromesso di Sicilia e Calabria con la ricorrente Idea del Ponte, struttura inutile e irrealizzabile, priva di un vero progetto esecutivo. Una proposta arrogante finalizzata solo a tenere in vita e rilanciare un enorme carrozzone clientelare e propagandistico.

letteraemme.it