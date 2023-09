Taranto-Foggia, l’incendio dello stadio Iacovone è una figuraccia mondiale: “Scandalo italiano”

Spread the love

L’incendio dello stadio comunale Erasmo Iacovone domenica scorsa a Taranto, al termine della partita di Serie C vinta per 2-0 dai padroni di casa sul Foggia, ha avuto molto più risalto all’estero che in Italia, dove è venuta meno la capacità di indignarsi per avvenimenti che nulla hanno a che fare con lo sport. L’inferno di fiamme e fumo nero si è scatenato dopo il fischio finale del derby pugliese, quando il fuoco è stato appiccato in Curva Sud, settore ospiti riservato ai tifosi del Foggia.

In base alle testimonianze, la miccia dell’incendio – poi propagatosi a gran parte dello stadio – sarebbe stata un fumogeno lanciato proprio da settore ospiti e finito su materiali di plastica e catrame che si trovavano sotto le tribune.

