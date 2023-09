Incendio oggi a Bologna, a fuoco scooter parcheggiati: danni alla Chiesa in via Begatto

Spread the love

Bologna, 11 settembre 2023 – Le fiamme avrebbero avvolto prima gli scooter, parcheggiati in strada, per poi alzarsi verso il palazzo e arrivare a bruciare parte del tetto.

L’incendio si è sviluppato alle prime ore del giorno in via quadri 9 angolo via Begatto, con danni alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Sul posto sono intervenuti, assieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione Bologna, per accertare le cause del rogo, che potrebbe essere doloso. Nessun appartamento è stato danneggiato dalle fiamme e non ci sono stati intossicati o feriti.

il resto del carlino