Potenza, a fuoco un supermercato in via San Matteo a Francavilla in Sinni

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 14.30 del 13 settembre, i Vigili del Fuoco di Potenza sono stati allertati per l’incendio di un supermercato a Francavilla in Sinni in via San Matteo che ha coinvolto l’intero piano terra adibito a vendita al dettaglio e il piano superiore in cui c’era il locale deposito e vari locali annessi all’attività.

I Vigili del Fuoco intervenuti dalle sedi di Lauria, Villa d’Agri, Terranova del Pollino e dalla sede Centrale di Potenza, sono riusciti a contenere le fiamme e a salvare le abitazioni poste agli ultimi due piani della struttura. Non si registrano intossicati. Lo stabile è stato evacuato precauzionalmente.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Locale ed il personale del 118.