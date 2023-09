Strage sulle strade – decessi sulle strade

Spread the love

Treviso, incidente tra auto e furgone: morto 28enne

Drammatico incidente nella notte di oggi, sabato 16 settembre, a Follina. Un ragazzo di 28 anni, Ayoub Hatimi, ha perso la vita incastrato tra le lamiere della sua vettura. Intorno all’1:30 i residenti sono stati svegliati di soprassalto da un boato proveniente dalla strada. Affacciati hanno notato la tragica scena ed hanno lanciato l’allarme.

https://www.occhionotizie.it/incidente-treviso-morto-oggi-16-settembre/

———————————————————-

Tragedia ad Azzano Decimo, si scontrano moto e auto: muore un motociclista, grave il figlio

Sulla due ruote viaggiavano due persone, che sono state sbalzate dal mezzo per qualche metro. Una di loro, un uomo, Roberto Zanet, 58 anni di Vallenoncello (Pordenone), ha perso i sensi ed è stato necessario avviare le manovre di rianimazione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare se non decretare il decesso. Per la seconda persona, che è il figlio del deceduto, è stato disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in gravi condizioni. Poi il trasferimento a Udine. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, sul posto per i rilievi

il gazzettino

———————————————————

L’impatto contro un’auto non gli lascia scampo: muore motociclista

Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la via Emilia Parmense. A perdere la vita il 58enne piacentino Fabio Molinari: era appena partito da casa a Fontana Fredda in sella al suo Gs1200 e stava viaggiando verso Fiorenzuola quando si è schiantato contro una Fiat Panda che proveniva dalla direzione opposta e che pare stesse svoltando a sinistra. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: sbalzato a circa dieci metri è deceduto sul colpo, nell’urto avrebbe perso anche il casco. I tempestivi soccorsi sono risultati vani: troppo gravi i traumi riportati. Sul posto sono arrivati l’auto infermieristica del 118 e la Croce Rossa di Cadeo nonché l’elisccorso di Parma. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto ovviamente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. I carabinieri del Radiomobile del capoluogo della Valdarda si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica. La moglie e il figlio della vittima, abitano a poca distanza, sono accorsi sul luogo della tragedia nella quale hanno perso sia un marito sia un padre.

https://www.ilpiacenza.it/cronaca/incidente-stradale/fontana-fredda-16-settembre-fabio-molinari-moto-morto.html