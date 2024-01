Scontro nella galleria di Quassolo tra due auto e un bus turistico, quattro Km di coda sull’A5 verso la Valle d’Aosta

Spread the love

Code di 4 chilometri verso la Valle d’Aosta a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto e un bus turistico nella galleria a Quassolo, lungo la corsia nord dell’autostrada A5. Il bilancio è di tre feriti lievi trasportati per precauzione in ospedale. Per permettere i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per una decina di minuti. Al momento si viaggia ad una corsia. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale.

la stampa