VIDEO – Libia, famiglia salvata dai soccorritori italiani dopo 5 giorni sotto le macerie

«Sono il simbolo di speranza». Questo è il grido che si alza forte dalle macerie di Derna, in Libia, dopo la devastante inondazione di cinque giorni fa. Una famiglia di 5 persone, infatti, è stata trovata viva e salvata dai soccorritori italiani, giunti sul posto per dare il proprio contributo in una tragedia che ha visto (finora) più di 10 mila morti.

Una notizia che giunge grazie ai social network: un video, diventato subito virale, ritrae la gioia della povera gente che ha perso tutto, ma che non smette di lottare e scavare per salvare più vite possibili. E questo salvataggio incredibile è una vera e propria iniezione di fiducia per un popolo messo in ginocchio da una calamità naturale del genere.

