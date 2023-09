La nuova vita della favolosa e storica Piscina delle Rose all’Eur: sfrattato l’attuale gestore

Spread the love

La stupenda Piscina delle Rose è un impianto che si affaccia sul laghetto dell’Eur di proprietà di Eur S.p.A., società controllata per il 90 per cento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per anni è affittata a un gestore che, fa sapere l’azienda in un comunicato, ha di fatto occupato la piscina illegittimamente, senza pagare l’affitto e accumulando così un pesante debito. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, nei giorni scorsi l’attuale gestore è stato sfrattato dall’ufficiale giudiziario e la piscina è tornata ad Eur Spa, che potrà in questo modo, si legge ancora, riqualificare e rilanciare questo storico impianto.

“Ritornando l’impianto sportivo in possesso di EUR S.p.A., potranno essere realizzati i lavori di riqualificazione finalizzati alla conservazione, all’efficientamento e al rilancio del complesso nell’interesse del territorio e della Città, che a seguito degli investimenti effettuati disporrà di una struttura a norma e finalmente riqualificata”, si legge nella nota della società.



