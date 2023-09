VIDEO – Alluvione Libia – prosegue il lavoro – partito stamane il secondo team dei Vigili del Fuoco italiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A una settimana dall’invio in missione nel Nord – Est della Libia, continua il lavoro dei vigili del fuoco italiani impegnati a Derna in soccorso alla popolazione colpita dall’uragano Daniel.

I trentatré pompieri, specializzati nel soccorso acquatico, membri del team TAST (Technical Assistence and Support Team), esperti per interventi connessi al rischio NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), unità specializzate in Telecomunicazioni e in Comunicazione in Emergenza, hanno proseguito le operazioni per la ricerca dei dispersi nelle abitazioni invase da detriti e fango insieme a personale dell’Esercito Italiano.

A otto giorni dall’invio in Libia del primo contingente dei vigili del fuoco italiani è partito stamattina dall’aeroporto di Ciampino (RM), a bordo di un aereo Falcon 900, un primo team che si andrà ad avvicendare con i colleghi impegnati a Derna, nella zona Nord-Est del paese africano, dalla scorsa settimana per i soccorsi alla popolazione colpita dall’uragano Daniel.

Nella giornata di domani è previsto l’invio in Libia di ulteriori unità del Corpo nazionale che andranno a dare il cambio al resto del primo team italiano.

VIDEO