Pnrr Sanità, non partono neanche le gare d’appalto per i nuovi ospedali. La preoccupazione dell’Europa per i ritardi della Calabria

In Italia, allo scorso 20 luglio, sono 1097 gli ospedali e le case di comunità andate in appalto. In Calabria, invece, sono zero.

Quasi tutte le nuove strutture previste nel Pnrr Sanità sono ancora ferme alla fase della progettazione. E raramente questa fase è terminata.

Quasi nessuna delle strutture ha raggiunto l’ultimo step di progettazione, ovvero il progetto esecutivo concluso e validato. Nella maggioranza dei casi siamo ancora nella fase del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Basta questo dato per capire le preoccupazioni di Bruxelles sui ritardi dell’Italia, registrati soprattutto nel Mezzogiorno, nella realizzazione del programma.

Una preoccupazione che arriva dopo il sì alle modifiche al Pnrr chieste dal Governo italiano. Il nulla osta riguarda la modifica di obiettivi che, a essere pignoli, erano fissati a giugno e invece siamo ancora qui ad attendere i 18,5 miliardi per i target di dicembre scorso. Ma l’importante è che per Natale arrivino i soldi.

lacnews