Appiccava incendi per non pagare la merce: morto il titolare di un negozio, arrestata piromane

Spread the love

Arrestata con l’accusa di omicidio una donna di origini bulgare residente nell’Astigiano, di cui non sono state rese note le generalità, poco dopo avere appiccato un incendio in un negozio in cui è morto il titolare. L’esercizio si trova nell’Ipershop Express di Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo, e la vittima è un 36enne cinese. La moglie dell’uomo è stata ricoverata in ospedale dopo aver respirato il fumo del rogo.

L’arresto, effettuato dai carabinieri, risale a martedì 19 settembre 2023, ma la notizia è stata diffusa solo di recente. I militari dell’Arma erano già sulle tracce della piromane dopo che giovedì 14 settembre aveva appiccato un altro incendio nel centro commerciale Il Castello di Canelli, in provincia di Asti. La donna è ora accusata di incendio doloso con l’aggravante di aver provocato la morte della persona coinvolta. Le indagini sono state coordinate dalla pubblico ministero Laura Deodato della procura di Asti.

https://www.fanpage.it/