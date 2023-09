Sfiorata collisione tra due aerei di linea: ecco cosa è successo

Spread the love

Una collisione tra due voli è stata evitata all’aeroporto di Venezia il 18 ottobre 2022. L’episodio, avvenuto quasi un anno fa, esattamente il 18 ottobre 2922, è descritto nella relazione annuale pubblicata sul sito dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Asnv), che termina l’inchiesta sottolineando che “la causa dell’evento è stata riconducibile a un errore umano”.

Il fatto è avvenuto quando un Airbus A321 di Iberia con 203 persone a bordo ha dovuto annullare l’atterraggio in quanto sulla pista, pronto a decollare, si trovava un Boeing 737 di Ryanair con 174 persone a bordo. Un fatto definito dall’Agenzia “un inconveniente grave”.

In particolare, mentre un aeromobile Raynair era pronto al decollo sulla posta 4 dello scalo, un altro, un Iberia, stava avvicinandosi per l’atterraggio sulla stessa pista, proveniente da Madrid, ma non poté sentire le informazione sulla contemporanea presenza dell’aereo della compagnia low cost irlandese perchè le comunicazioni non funzionavano.