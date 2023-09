Grande successo per il quinto Motoincontro del “Motoclub Vigili del Fuoco di Cuneo”

Spread the love

Sabato 16 settembre una cinquantina di biker sono partiti dal piazzale del Comando provinciale. Prima tappa a Centallo e poi tour in Langa

Nonostante le previsioni meteo non favorevoli di sabato 16 settembre, all’appuntamento alle ore 8 sul piazzale antistante al Comando provinciale, si sono presentati una cinquantina di amanti delle due ruote per poi partire alla volta del tour in Langa.

Passaggio a Centallo dove abbiamo avuto l’onore del taglio del nastro tricolore da parte del sindaco Chiavassa in occasione del “Primo Motoincontro d’autunno“.

Il tour ha proseguito per raggiungere Monforte d’Alba, dove ad aspettarci c’era l’aperitivo presso la cantina vinicola di Pian Polvere.

Il rientro ha fatto tappa a Centallo per il pranzo. Per tutto il tour il tempo è stato dalla nostra parte, soddisfando tutti i Biker! Non ci resta ringraziare tutti i partecipanti dandogli l’appuntamento al prossimo settembre!

lavocedialba.it