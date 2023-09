Spread the love

Tragedia nella notte tra domenica e lunedì 25 settembre: poco dopo la mezzanotte un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, residente a San Felice, stava andando da Massa Finalese a Rivara e ha perso il controllo della Bmw M2 Coupe su cui viaggiava: secondo una prima ricostruzione non ci sono altri mezzi coinvolti. Ha urtato un platano, la vettura si è spezzata in due finendo nel canale. Sul posto i vigili del fuoco di San Felice che hanno tentato un disperato tentativo di recuperare il giovane, ma insieme ai sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 26enne Mirco Maccaferri.

https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2023/09/25/news/urta-un-platano-l-auto-si-spezza-in-due-e-finisce-nel-canale-morto-26enne-di-san-felice-1.100389036