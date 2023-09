Interventi sul territorio comasco di lunedì

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle ore 13:30 in Dosso del Liro per soccorso persone. Gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti per soccorrere due escursionisti bloccati in cresta, sulla cima del monte “Dermone”. Gli aereosoccorritori a bordo del “Drago 141” hanno individuato i pericolanti a 1800 metri di quota. Con manovra al verricello li hanno recuperati ed elitrasportati in zona sicura.

Ore 12.30 intervento a Como via Elio Zampiero per incidente stradale autovettura contro muretto, conducente lievemente ferito. In posto squadra VVF sede centrale Como e 118

Alle 11.30 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Como è intervenuta per incidente stradale a Montano Lucino via Valtellina. Con dinamica da accertare una vettura è finita fuori strada dopo un contatto con un camion. Grande spavento della conducente che fortunatamente non è rimasta ferita