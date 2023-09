Gattino intrappolato nel tubo di scarico di un tombino: intervento decisivo dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Avventura a lieto fine, ieri mattina, per un gattino finito in un tubo di scarico di un tombino stradale in via Toscanini, a Montemurlo. I vigili del fuoco del locale distaccamento, dopo circa un’ora di lavoro sono riusciti ad estrarlo, aiutati anche da una ragazza che, con un richiamo (miagolio elettronico), ha fatto muovere il piccolo animale incontro ai soccorritori. Il gattino è stato poi adottato dalla stessa ragazza che lo ha portato dal veterinario per verificarne le condizioni di salute.

LA NAZIONE