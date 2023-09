Mucca non riesce più ad alzarsi, i Vigili del fuoco la recuperano con l’elicottero

Spread the love

Nella tarda mattinata di giovedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di malga Fondi tra il Monte Foraoro e Cima Fonte, nel territorio di Caltrano per recuperare una mucca, che non riusciva più ad alzarsi.

Dopo il sopralluogo dei pompieri di Asiago, viste le condizioni dell’animale e la morfologia del terreno si è optato per il recupero dall’alto con l’elicottero per spostare il bovino in un posto idoneo per le cure.

L’animale è stato imbragato e poi sollevato con il gancio baricentrico dell’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia per essere spostato in zona sicura. A prendersi cura dell’animale il mandriano e una equipe di veterinari.

