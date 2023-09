Un nuovo quartiere nell’ex Fiera di Roma, presentato il progetto: avvio cantieri per il 2025

Spread the love

Il lungo muro che perimetra l’ex Fiera di Roma verrà abbattuto. Stessa sorte ai vecchi padiglioni ospitati al suo interno. Perché lì, non da oggi, è prevista la realizzazione di un nuovo quartiere. Di oggi invece è la roadmap che la nuova proprietà, il fondo Orchidea, ha annunciato in Campidoglio insieme al sindaco, in collegamento da remoto perché positivo al Covid, all’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia ed al presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. Nel primo trimestre del 2025, è stato spiegato durante la conferenza stampa, si apriranno i cantieri che porteranno alla trasformazione urbanistica dell’area dove, fino al 2007, è rimasta operativa la fiera di Roma. Prima di far partire i lavori, però, sarà necessario avviare un concorso internazionale di architettura per progettare il nuovo complesso in modo da renderlo più sostenibile possibile.

ROATODAY.IT