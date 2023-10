Soccorso un ragazzo in mountain-Bike

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti ieri alle 12.30 circa a Valbrasca per soccorso tecnico urgente ad un ragazzo in mountain-bike caduto con traumi vari. Una volta recuperato il giovane e’ stato affidato alle cure dei sanitari 118 intervenuti con ambulanza e elicottero

——————————-

Oggi Intervento di soccorso tecnico urgente ore 18:15 in Novedrate via Meda angolo via Brughiera incidente stradale, tre feriti. Intervenute squadre VVF Como, Cantù e Lazzate